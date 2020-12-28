محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتعرف على خطط المستقبل

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللقاء الأول بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد بديوان عام المحافظة للتعارف بالمجلس التنفيذي للمحافظة والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل فيما بينهم خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وجميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة في إطار التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءً للمصلحة العامة.

كما توجه المحافظ بالتحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة مثمنَا دورهم الفعال وحرص المحافظة على فتح باب التواصل والتعاون معهم لتقديم كافة الخدمات للمواطن.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - بعض الملفات الهامة للمحافظة والخطط المستقبلية والأعمال التي تتم على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إضافة للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ أسيوط أن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذي والشعبي لاستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءًا للمصلحة العامة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين لافتا إلى أن المحافظة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة مسيرة الخير والانتماء للوطن.

وأكد سعد على أن مكتبه مفتوح للجميع لخدمة أبناء المحافظة لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع أعضاء المجلسين لتنفيذ جولات ميدانية مشتركة بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات فضلا عن عقد اجتماعات دورية معهم بحضور رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات والجهات المعنية لعرض احتياجات ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات وتحديد القضايا الهامة والملحة للمحافظة لتكون من ضمنن أولوياتهم.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ أسيوط والذى سيكون بداية مبشرة لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع الأسيوطي وطموحاته خلال الفترة المقبلة لافتين إلى أن أهم القضايا التي ستتصدر اهتمامتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا وجنى ثمار الإصلاح مشيرين إلى التنسيق التام والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ لاكتمال أركان العملية الديمقراطية.