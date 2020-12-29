«أمن المنافذ» في 24 ساعة: ضبط 1199 مخالفة مرورية وتنفيذ 197 حكما

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها «بضائع أجنبية الصنع، ولوحات مفاتيح حاسب آلي».

وجرى ضبط 36 قضية أمن عام تضمنت «مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي»، إلى جانب ضبط 1199 مخالفة مرورية متنوعة، مع تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

كما جرى ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.