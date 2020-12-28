جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. منها ضبط 1282 مخالفة مرورية
كتب:
الوطن
12:16 م | الإثنين 28 ديسمبر 2020
وزارة الداخلية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها «بضائع أجنبية الصنع، ومستحضرات تجميل».
وجرى ضبط 30 قضية أمن عام تضمنت «مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي»، إلى جانب ضبط 1282 مخالفة مرورية متنوعة، مع تنفيذ 144 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 10 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.
كما جرى ضبط قضية تهريب نقد، وقضية تهريب آثار، وقضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.
وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.