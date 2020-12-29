«مرصد الاعلام المعادي».. مبادرة جديدة في دعم الوطن

دشنت مجموعة من الصحفيين والفنانين والإعلاميين والمثقفين والباحثين المتخصصين ورموز المجتمع مبادرة وطنية جديدة من القاهرة، تحت عنوان «مرصد الإعلام المعادي» والذي يهدف إلى المساهمة في التصدي للحملات السلبية الممنهجة التي تتعرض لها الدولة المصرية، ويعمل على كشف الأهداف الحقيقية لهذه الحملات التي تتنوع منابرها والمشاركين فيها والأدوات والأسلحة الناعمة التي تستخدم فيها.

«أبو كب»: التأثير في استقرار الدولة وأمنها القومي من الداخل وليس الخارج

وقال الكاتب الصحفي عبدالجواد أبو كب مؤسس مرصد الإعلام المعادي وصاحب فكرة المبادرة، إنَّها تأتي في وقت يتزامن مع استهداف متصاعد ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها، تستخدم فيه كل الوسائل غير التقليدية للحروب وعلى رأسها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقطاعات القوة الناعمة مثل الثقافة والفنون والرياضة وغيرها من فنون الحرب الحديثة التي باتت مواجهتها تتطلب جهدًا كبيرًا وعملًا ذكيًا من الدولة والمجتمع لأنّها طويلة المدي وتستهدف المواطن بشكل أساسي بحيث يأتي التأثير في استقرار الدولة وأمنها القومي من الداخل وليس الخارج.

وأشار «أبو كب»، إلى أنَّ «مرصد الإعلام المعادي» عبارة عن مبادرة تتصدى لهجوم الإعلام المعادي سواء المباشر أو غير المباشر، خاصة في الجوانب التي يظن المواطن أنَّها في صالحه، وإصدار تقارير ودراسات سريعة حول قضايا الساعة التي تستغل لإثارة البلبلة مثل حقوق الإنسان ذلك الملف الذي أصبح يستخدم في السياسة بعيدًا عن أهدافه النبيلة بغرض النيل من مكانة الدول، إضافة لمجالات الاقتصاد والبيئة التي تحتاج لجهد علمي كبير ورصد دائم لكشف محاولات الاستهداف من خلالها، وكذلك الانتخابات وغيرها من القضايا التي تسوق في الاعلام المعادي بشكل عكسي لتشويه التجربة المصرية.

ويعمل مرصد الإعلام المعادي، على صناعة محتوى هادف ومركز، يوضح الحقائق ويصحح المعلومات داخليًا وخارجيًا بشكل غير مباشر ويفضح أعداء مصر بشكل مباشر، ويكشف تقاعس البعض عن لعب دوره المفترض في حرب الدولة ضد الإرهاب وتصديها القوي لجماعة الإخوان الإرهابية، رغم وضوح الرؤية وعنف المعركة.

وأشار مؤسس مرصد الإعلام المعادي، إلى أنَّه يضم متطوعين من رموز المجتمع، تجمعهم قناعة أن يكون لهم دور فاعل في التصدي لأعداء الوطن ودعم قيم الانتماء وحماية الأمن القومي المصري وعدم ترك الساحة لمن يتواجدون بالخارج للحديث بالأكاذيب الموجهة ضد مصر.

وأضاف «أبو كب»، أنَّ المبادرة ستشهد تحركًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ستعلن تفاصيلها تباعًا خلال أيام، كما أن باب المشاركة مفتوح لكل من يستطيع أن يلعب دورا في مواجهة الإعلام المعادي وحماية الجبهة الداخلية للوطن.