وفد «حقوق الإنسان بالداخلية» في جولة بأقسام شرطة الغربية وبني سويف

نظم وفد تابع للجان قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، جولة مرورية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتي أمن بني سويف والغربية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذو الاحتياجات الخاصة.

كما وجه قطاع الخدمات الطبية قوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى صيدليات لصرف الأدوية اللازمة، وتمّ توقيع الكشف الطبي على عدد من رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام ومراكز الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام والمراكز وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.