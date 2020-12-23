مسلم: بيانات منظمات حقوق الإنسان مسيسة.. ولم نسمعها خلال حرق الإخوان للكنائس

عقب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» عضو مجلس الشيوخ، على بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلا: إنه قبل عام 2011، كانت تظهر مثل هذه البيانات، بل وبذات الصياغة، سواء من البرلمان الأوروبي أو من الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، وهذه البيانات اختفت في فترة وجود جماعة الإخوان الإرهابية في سدة الحكم، «ماشفناش بيان يعني لما الإخوان حرقوا الكنائس في مصر، وفي الصعيد على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومحدش عمل حاجة سواء أمريكا أو أوروبا».

بيانات المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان تكون مسيسة ولها أهداف

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يرى أن معظم البيانات التي تخرج عن حقوق الإنسان، يكون ورائها أهداف، موضحًا أنه لو كانت هناك مشاكل في مصر متعلقة بحقوق الإنسان، وهذا وارد كوننا 100 مليون نسمة، ونواجه إرهاب وتحديات، سيتم العمل على حلها فورًا، وحال عدم وجود مشاكل فيجب الرد الفوري على تلك البيانات بكل قوة.

الدولة المصرية مستقلة وذات سيادة ولديها نظام قضائي نيابي

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن» أن الدولة المصرية مستقلة وذات سيادة ومستقرة أيضًا، ولديها نظامها وتفتيشها وعندها نيابة وقضاء، ورأينا على مدى السنوات الماضية، أنه يتم القبض على ضباط الشرطة وأمناء الشرطة المخالفين والمستغلين لنفوذهم ومحاكمتهم، كما أن وزارة الداخلية، هي التي تقوم بعملية القبض، وهذا أمر يحسب لها.

لو عندنا مشاكل في حقوق الإنسان «نحلها» ولو مفيش نرد بكل قوة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه بالتأكيد هناك تطور في ملف حقوق الإنسان في مصر، لكن ليس التطور الذي يتصوره البعض بأنه سينقل مصر لدولة أخرى، حيث إن مصر تمر بظروف صعبة، «فيها محاكمات لضباط وأمناء شرطة وكمان الهيئة الرقابية داخل جهاز الشرطة قوية جدا، وهذه اللجنة تستمع بشكل جيد جدا للشكاوى، بالإضافة للتضحيات في ملف الإرهاب، معظم بيانات حقوق الإنسان يتم استغلالها أو صياغتها لأهداف سياسية أو أهداف أخرى، لو عندنا مشكلة نحلها بكل قوة، ولو عندنا تقرير مش عاجبنا نواجهه بكل قوة».