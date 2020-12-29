وفيات كورونا تقترب من مليوني حالة عالميا.. والصين مهد الفيروس: صفر

في الوقت الذي وصلت فيه وفيات فيروس كورونا عالميا إلى مليون و761 ألف حالة وفاة، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، أعلنت الصين، مهد الفيروس التاجي «كوفيد-19»، عدم تسجيل أي وفيات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل عدد الوفيات في الصين دون تغيير عند 4634 شخصا.

ويواصل وباء كورونا حصد الأرواح عالميا، وتخطى عدد الوفيات مليون و761 ألفا و381 حالة، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول في عدد حالات الوفاة بالفيروس القاتل، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء، وتأتي البرازيل في المركز الثاني 191 ألف حالة وفاة، بينما تحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 148 ألف وفاة.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وظهر فيروس كورونا المستجد في منتصف ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، وانتشر بعدها في العالم أجمع، وبلغت الموجة الأولى ذروتها في ربيع 2020، وشهد العالم حالات إغلاق موسعة وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس القاتل، وخفت حدة الفيروس خلال صيف 2020، قبل أن تبدأ الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار وحصد الأرواح مع نهاية سبتمبر الماضي.

وتلقت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تقارير عن 27 إصابة جديدة بينها 15 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 8 حالات في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين وسبع حالات في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87003 حالات.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي و3 في سيتشوان وحالة واحدة في كل من تيانجين ومنغوليا الداخلية وفوجيان وخنان وقوانغدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4230 حالة غادر منها 3965 حالة المستشفيات بعد شفائهم.