«الصحة العالمية» تحذر العالم: استعدوا للأسوأ من كورونا

بالرغم من وقوع أكثر من مليون و700 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حول العالم حتى الآن، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من وقوع الأسوأ فيما هو قادم.

ودعا مايكل راين مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، العالم للاستعداد لـ«الأسوأ» حد وصفه، مشيرًا إلى أن ما يحدث قد يكون «جرس إنذار» لما هو قادم.

وأضاف راين، وفقًا لما نقله «سكاي نيوز بالعربية»، أن جائحة كورونا شديدة الحدة والسرعة في التفشي حول بقاع العالم، موضحا: «لكنها ليست بالضرورة الأسوأ».

وتابع: «كورونا يفتك بالبشر، ولكن تظل معدلات وفياته منخفضة مقارنة بأمراض جديدة أخرى، لذا علينا الاستعداد لسيناريو قد يكون أسوأ».

الأمر ذاته أقر به بروس إيلوارد، مستشار منظمة الصحة العالمية، قائلًا إنه بالرغم من النجاحات التي تحققت فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، إلا أن العالم ما زال بعيدًا عن مواجهة جائحات مستقبلية.

ودلل إيلوارد على كلامه: «نحن في الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس وما زلنا غير جاهزين تمامًا لمواجهتها، ونحن أقل جاهزية لإدارة الجائحة المقبلة».