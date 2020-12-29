غلق وتشميع 29 مركزا للدروس في 8 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التعليم، برئاسة ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، حملات موسعة للمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز "كفر الدوار - الرحمانية - ايتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - حوش عيسى - أبو حمص - رشيد - كوم حمادة - بندر ومركز دمنهور - المحمودية".

وقالت مصادر بالتعليم، إنه أثناء الحملة المنفذة من قبل إدارة الدلنجات التعليمية، تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات، وتم غلق وتشميع 3 مقرات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وفي إدارة مركز كفرالدوار، تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق مجلس قرية بولين.

وفي إدارة حوش عيسى، مرت اللجنة على منطقة الشونة وعزبة عنبر ومنطقة أبو بكر الصديق الابتدائية والإعدادية ومنطقة مدرسة حوش عيسي الابتدائية، ووجدت جميعها مغلقة.

وفي إدارة أبوحمص، تم المرور على أماكن الدروس الخصوصية ووجدت مغلقة عدا وجود مقر للدروس الخصوصية بعمارة تحت الإنشاء، وتم الغلق والتشميع وإحالته للشئون القانونية.

وفي إدارة رشيد، تم غلق عدد 3 مقرات بمركز رشيد بشارع الصاغة وشارع الصالون الاخضر وشارع الشيخ تقا.

وفي إدارة بندر كفر الدوار، استهدفت اللجنة منطقة العكريشة وتم غلق 4 مراكز والتشميع بالشمع الأحمر من قبل الوحدة المحلية.

وفي إدارة بندر دمنهور، تم غلق وتشميع عدد 7 مقرات خلف المحافظة وأرض ادمون ومشتل كرم.

وفي إدارة كوم حمادة،مرت اللجنة اليوم على مقرات الدروس الخصوصية بخلف المدرسة الثانوية الفنية بنات، وبجوار نقابة المعلمين ومدرسة التجارة بنات والمساكن المجاورة ومدرسة محمد عيسى موسى، ووجد مقر واحد لأحد المدرسين وتم الغلق والتعهد بعدم الفتح.

وفي إدارة المحمودية، تم المرور بقرية سنبادة وسرنباي، وتم ضبط 5 من المعلمين خلال إعطاء الدروس الخصوصية بمنازلهم وتم صرف كل الطلاب.