إغلاق 8 سناتر للدروس الخصوصية في "كفر البطيخ" بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، في محافظة دمياط، برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة موسعة على أماكن الدروس الخصوصية، تحت إشراف ياقوت أحمد ورد، نائب رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، ومحمد حزمان، وياسر نزهة، من إدارة البيئة، أسفرت عن غلق وتشميع 8 سناتر للدروس الخصوصية.

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بكافة الاشتراطات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

ورصدت "الوطن" إجراءات وزارتي التنمية المحلية والتعليم، لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، والمتمثلة في تكثيف الحملات، من قبل الأحياء، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لغلق أي سنتر مفتوح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس، من غلق وتشميع للمركز، تحرير محضر وغرامة ضد المخالفين، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مراكز الدروس "السناتر"، للتعامل معها، ومنع التجمعات، حفاظاً على سلامة الطلاب، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى البدائل التي توفرها وزارة التربية والتعليم، مثل مجموعات التقوية والمنصات التفاعلية، كما أعلنت الوزارة أنّ العام الدراسي الحالي هو عام تقدير المعلم ومكافأته، وعام عودة الهيبة للمدرسة، مع تخصيص رقم "واتس آب" 01150606783 للإبلاغ عن أي شكاوى، أو رقم الخط الساخن 15330 للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية، وتوعية أولياء الأمور بأهمية المدرسة، وخطورة السناتر، والعمل على حماية الأسر من استنزافهم وأبنائهم في مراكز الدروس الخصوصية.