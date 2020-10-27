إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية وقيادات مجالس المدن لشن حملات على مقرات الدروس الخصوصية ومنع أماكن التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.

صرح بذلك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتا إلى استمرار حملات الرقابة والمتابعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح أن تلك الحملات أسفرت عن إغلاق ما يقرب من 3 مراكز دروس خصوصية، بنطاق قرى مركز كفر الزيات فضلا عن تشميعهم من جانب الجهات التنفيذية.

في المقابل داهم أحمد الصواف عضو جهاز الرقابة والمتابعة بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 3 مراكز للدروس الخصوصية وجرى غلقها وتشميعها بالتنسيق مع رئاسة مدينة كفر الزيات.

وجدير بالذكر أن وكيل التربية والتعليم أجرى سلسلة من جولات ميدانية، لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من أخطار انتشار فيروس كوفيد 19 تزامنا مع حلول وبدء العام الدراسي الجديد 2020م_2021م.

كما رفعت مديرية الصحة بالتنسيق مع أطباء التأمين الصحي بالعيادات المدرسية حالة التأهب والاستعداد القصوى، للاستقبال كل حالات الاشتباه وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، فضلا عن توفير الأدوية المضادة اللازمة للوقاية خلال الأسبوع الأول من الدراسة بكافة المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.