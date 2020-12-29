بالفيديو.. محمد فؤاد يطرح أغنية «الحفلة» بالتعاون مع «الزوكش وفيفتي»

طرح منذ ساعات قليلة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، الفنان محمد فؤاد أغنية جديدة تحمل اسم «الحفلة»، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال رأس السنة الجديدة 2021.

وتتناسب كلمات الأغنية مع أجواء العام الميلادي الجديد «في الحفلة كتير.. وكتير قمامير.. قوم شوف مين زعلان منك.. قوله هابي نيو يير».

أغنية «الحفلة» للفنان محمد فؤاد، تجاوزت حتى الأن الـ 7 آلاف مشاهدة منذ طرحها اليوم، وتعاون فيها مع عدد من الشباب المنتمين لعالم أغاني المهرجانات، وهى من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

ومن كلمات أغنية «الحفلة»: «روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه؟!».

وفي عام 2020 تصدر محمد فؤاد، محركات البحث وأصبح «تريند» بعد تقديمه حفلة عيد الفطر ونصر أكتوبر على شاشة dmc، وحقق نجاحًا كبيرًا، بما جعل المتابعين يبحثون عن أغنياته وبالتحديد التي قدمها في فترة التسعينات.

ومن أشهر أغنيات محمد فؤاد «في السكة، موعداني، بودعك، الحب الحقيقي، القلب الطيب، فكرك ياناسيني، لو، أنا لوحبيبك، أوقات يادنيا».

وفي 20 ديسمبر الماضي احتفل الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده، وهو ابن محافظة الإسماعيلية الذي ساعده على دخول عالم الغناء عندما التقى به صدفة، ووضع قدمه في عالم بداية الثمانينات، وقدم العديد من الأغنيات والألبومات الناجحة المختلفة عن السائد وقتها.

وقدم محمد فؤاد، العديد من الأفلام الناجحة، وتسبب فيلم «إسماعيلية رايح جاي» الذي عرض عام 1997 وحقق إيرادات كبيرة بالمخالفة لحال السينما في هذا التوقيت، ومن الأفلام التي قدمها«أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور، يوم حار جدًا، رحلة حب، غاوي حب، هو في إيه؟»، ومن الأعمال الدرامية «الضاهر، أغلى من حياتي».