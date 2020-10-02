محمد فؤاد من المنصة: "اللي يتخلف عن احتفالات أكتوبر بيخون مصر"

شارك الفنان محمد فؤاد، في احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث أدى عددًا من الأغاني الوطنية في الحفل المقام بمحيط النصب التذكاري بمدينة نصر "المنصة"، ومنها: "حبيبي يا وطن"، "كلنا معاك"، و"ساعات بشتاق".

وهنأ "فؤاد" الحاضرين، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين يا شعب مصر يا عظيم"، مضيفًا: "تحيا مصر بفضل الله، وبفضل الناس العظيمة المحترمة اللي تستاهل مصر، ووعد لغاية ما نموت نجتمع كل سنة هنا.. كلنا هنا، واللي بيتخلف عن هنا يبقى بيخون مصر".

كان عدد من الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد، والتجمع، ومصر الحديثة وغيرها، قد دعت المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

وشاركت القوات المسلحة، المصريين فرحتهم في احتفالات الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نصر، وذلك بتقديم عروض جوية في سماء القاهرة.

كما حضرت فرقة الموسيقى العسكرية إلى المنصة، حيث عزفت العديد من الأغاني الوطنية، منها "يا حبيبتي يا مصر"، و"الله أكبر بسم الله"، و"مصر التي في خاطري"، و"حلوة بلادي السمرا"، كما شهد الاحتفال أيضا عروضا جوية، شارك فيها عدد من طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأحيا الفنان أحمد جمال، حيث أشاد بالتطوير والتغيير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: "النهارده لا نحتفل فقط بانتصارات أكتوبر، ولكن نحتفل بمصرنا الجديدة التي رأينا فيها تطوير وتغيير محصلش من سنين فاتت".

ويعتبر نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.