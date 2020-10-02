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محمد فؤاد: المواطنون أكدوا اليوم عدم تنازلهم عن السيسي

كتب:

محمد متولي
09:57 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
الفنان محمد فؤاد

الفنان محمد فؤاد

قال الفنان محمد فؤاد، إن الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر، حملت الكثير من المعاني الكثيرة من المواطنين وفرحتهم بهذا الإنجاز العظيم: "الناس في عيد، والبلد بتحقق انتصار داخلي وذاتي، والنهاردة يوم عظيم وجميل في كل الشوارع".

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن المواطنين قد أرسلوا رسالة بتلك الاحتفالية، أنهم لن يعودوا مرة أخرى إلى الوراء، ولن يتنازلوا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بالكثير من الإنجازات في مختلف ربوع مصر.

وتابع الفنان: "من يكره الخير للبلد ولمصر وللمواطنين فسينتقم الله منهم؛ لأنهم لا يريدوا الإعمار: "كلمة الله أكبر مش سهلة، والله أكبر على كل حد وحش بيكره الناس أو الإنسانية ويكره الخير لبلده وناسه، وربنا كفيل بيهم".

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