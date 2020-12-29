محافظ شمال سيناء: التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء يخدم المواطن

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على قرب انتهاء الموعد المحدد للتصالح فى مخالفات البناء طبقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بمد فترة التصالح حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري تيسيرا على المواطنين.

وحث المحافظ على التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح المواطنين مناشدهم بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة فى هذا الشأن مشيرا إلى التيسيرات الكبيرة التى قدمتها المحافظة للمواطنين حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، إلى جانب تحديد مبلغ 50 جنيها للمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 مترا فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة، وأن هذا يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ، وتمشيا مع السياسة العامة للدولة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المبانى المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح .

ومن جانبه أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تسلمتها اللجان المختصة بمجالس المدن على مستوى المحافظة بلغت حتى الأمس 5562 طلبا، وبلغ إجمالى المبالغ المسددة عنها كمقدمات للجدية 12 مليون و 682 ألف جنيها.

وأشار إلى استمرار اللجان المشكلة لهذا الغرض فى تلقي الطلبات من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الاجمالية ، وأن توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار عمل اللجان فى استقبال المواطنين خلال الساعات المقبلة حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الإجراءات بعد ذلك كما قرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين ، ويتم سداد الباقى على دفعات ربع سنوية لمدة 3 سنوات.

.وناشد سكرتير عام محافظة شمال سيناء جميع مواطني المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح إلى اللجان المعنية للسير فى إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون فى نهاية ديسمبر الجارى، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى أقرتها الدولة والمحافظة حيث أنها تصب فى صالح المواطنين بالدرجة الأولى.

.وأضاف أنه سيتم بشكل فوري بعد انتهاء المدة المحددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التى لم يتم التقدم للتصالح بشأنها .