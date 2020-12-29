وزير الأوقاف من مؤتمر الإفتاء: خطر الجماعات المتطرفة لا يزال قائما

عرض برنامج «صباحك مصري»، الذي يقدمه الإعلامي هشام عاصي، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2"، تقريرا تليفزيونيا من مؤتمر دار الإفتاء، بعنوان «إنجازات دار الإفتاء المصرية خلال عام 2020».

وتضمن المؤتمر عرض إنجازات وخطط دار الإفتاء المصرية المستقبلية لمشاريعها، خلال السنوات الـ5 المقبلة، بالإضافة لعرض فيلم وثائقي، تناول ما أنجزته الدار على الأصعدة المختلفة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أيدينا ممتدة وأعيننا أيضا باصرة إلى كل نقد يوجه إلينا، باعتبار أننا سنصحح المسار بناءً على هذا النقد البناء، ونحن في مرحلة تحتاج إلى بصيرة، وأن يكون الإنسان مدرك لقضايا بلده ووطنه.

من جهته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأمر الذي نؤكد عليه كمؤسسات دينية في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، أننا نعمل معا على مواجهة التطرف، وأكدنا أن خطر الجماعات المتطرفة لا يزال قائما، ويجب علينا أن نعمل بجد في مزيد من تفنيد أفكار هذه الجماعات في كشف تاريخهم الأسود.

وأضاف الوزي: «أكدنا أيضا أننا خلال أيام أو أسابيع قليلة سنصدر كتاب هؤلاء هم الإخوان، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ لكشف هذه الجماعة المتطرفة على حقيقتها".

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إلى أن هذا المؤتمر المتميز يدل على أن دار الإفتاء المصرية تعمل بإخلاص وجد من أجل تقدم مصر، موافقة للقيادة السياسية الحكيمة الواعية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن سعادته بهذه الندوة، وأثبت في هذه الندوة بدليل قاطع عن حب الله لمصر، قبل أن يحب المصريين، وبالتالي يجب على المصريين أن يحبوا مصر، ويعملوا جاهدين من أجل هذا البلد الذي يحبه الله.

ونظمت دار الإفتاء مؤتمرا صحفيا لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام الجاري 2020، بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة.

وفي نهاية المؤتمر، أعلن الدكتور شوقي علام، عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتدعم قيم التسامح والعيش والرحمة، ومنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.