محافظ الفيوم يناقش ضوابط واشتراطات البناء الجديدة للمدن
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كتب:
أسماء أبو السعود
07:29 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يناقش ملامح الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، أبرز الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، حيث استعرض المحافظ مواد القانون الجديد، وآليات تنفيذ الضوابط التي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية العام الجديد.
وأعلن محافظ الفيوم أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن، وأضاف أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء للتراخيص القديمة التي شرعت في أعمال البناء، بشرط سلامة الرخصة وعدم وجود أي ملاحظات بشأنها.
وأكد الأنصاري أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على الرخص التي لم تشرع في أعمال البناء، مع الالتزام بنسب البناء وقيود الارتفاع الجديدة الواردة بالقانون، وخطوط التنظيم التي تحددها الجهة المختصة، وكذلك الالتزام بكود الجراجات وأماكن انتظار السيارات، وإزالة أي عقار به خلل هندسي لا يمكن إصلاحه.
وأعلن أنّ المحافظة ستصدر بعض الإجراءات بشأن تطبيق الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، لافتًا إلى أنّه تم الانتهاء من مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بمدينة الفيوم، ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بسرعة حصر ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ عام 2014 حتى الآن، وكذلك حصر عمارات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، وإخلاء أي عقار به خلل هندسي يهدد سلامة المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، إلى توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن، بتحديد منطقة أو اثنتين بالقرب من المحاور المرورية الرئيسية، لتخزين السيارات الأجرة والملاكي، تمهيداً لتنفيذ المشروع القومي لاستبدال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاماً.
وكشف "التوني" أن المحافظ أعلن عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات، وغلق دور المناسبات، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالكمامات، وتفعيل الغرامات التي قررتها الدولة بهذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.
وأشار إلى تشكيل لجنة من المحافظة وكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشئ لأصله، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية، مع إلزام الجهات المنفذة بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ أعمال رد الشيء لأصله، وفقاً للمعايير والاشتراطات، حفاظاً على المال العام.