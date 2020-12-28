إصابة 3 طلاب في انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

ثلاثة أصدقاء خرجوا صباح اليوم الاثنين واستقلوا الدراجة البخارية معًا، ذاهبين للحصول على درس خصوصي، لكنهم فوجئوا بسيارة تسير في الحارة المخصصة لهم بسرعة كبيرة، وحاول قائد الدراجة البخارية تفادي السيارة لكن الدراجة انقلبت بهم وأصيبوا جميعهم ونُقلوا إلى مستشفى الفيوم العام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بلاغًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إخطارًا من شرطة النجدة إصابة 3 شباب في حادث انقلاب دراجة بخارية خلال ذهابهم إلى درس خصوصي، وإصابة الثلاثة بإصابات بالغة.

وتبيّن من التحريات الأولية التي أشرف عليها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز سنورس، أنّ المصابين هم مؤمن إبراهيم طالب (17 عامًا) مقيم بالفيوم وهو من كان يقود الدراجة البخارية، وأصيب باشتباه ارتجاج بالمخ وجرح قطعي أعلى العين اليسرى ونزيف في الأنف، ومصطفى إسماعيل صالح (17 عامًا) مقيم بقرية طبهار ومصاب بكدمة في الصدر، ومحمد رمضان محمود (17 عامًا) مقيم بقرية فيديمين ومصاب بكدمات بالضلوع.

وكشفت التحريات أنّ الأصدقاء الثلاثة كانوا ذاهبين للحصول على أحد الدروس الخصوصية، وفاجأتهم سيارة مسرعة تسير في الحارة المخصصة لهم، وعندما حاول قائد الدراجة البخارية تفادي الاصطدام بها انقلبت بهم الدراجة البخارية أمام قرية الجوهرة على ضفاف بحيرة قارون بنطاق دائرة المركز، وتسببت في إصاباتهم فيما فر قائد السيارة هاربًا.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي أمرت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وضرورة ضبط السيارة الهاربة المتسببة في وقوع الحادث.