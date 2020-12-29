تشميع 9 محلات ووقف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة بمطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، عن قيام حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء ورفع الإشغالات في نطاق المدينة، أسفرت عن غلق وتشميع 9 محال تجارية بشارع إسكندرية، تعمل بدون ترخيص.

كما تحفظت الحملة على معدات وأدوات بناء لعدد 4 عقارات مخالفة، بدون ترخيص، في عدة مناطق، منها حي الدولار وعلم الروم وعزبة السلام، وذلك خلال المرور اليومي على الأحياء، وبعد تلقي عدد من البلاغات من المواطنين، حول وجود مخالفات للبناء.

وقال رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إنه بالانتقال إلى مواقع البلاغات، تبين من خلال فحص اللجنة التي يشرف عليها مهندسون من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بعدم وجود تراخيص لـ4 عقارات، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه المخالفات، وتم ايقاف الأعمال وتحرير المحاضر الرسمية وإخطار النيابة.

وأضاف "جاب الله" أن هذه الحملات يجري تنفيذها بمعرفة فرق مشتركة من إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، وشرطة المرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات علي المباني والمحال التجارية المخالفة بنطاق المدينة.

وأكد أن الحملات مستمرة على مدار الساعة من مجلس مدينة مرسى مطروح، وتشمل كافة الأحياء والشوارع والميادين العامة، لضبط البناء العشوائي، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية على مستوى المدينة، في جميع الأحياء والمصالح الحكومية، مما يضاعف الجهد من جانب العاملين بالوحدة المحلية.

ونبه رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعديات على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.

وناشد جموع المواطنين بعدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بجميع أنواعها، كخطوة على الطريق الصحيح، للحد من حالات التعديات، واحترام سلطة القانون، والحفاظ على أملاك الدولة، واتباع الإجراءات الرسمية والقانونية في أعمال البناء، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.