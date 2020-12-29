نائب: سأسعى لتعديل قانون مخالفات البناء وتقنين الأراضي الزراعية

قال خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، إنّه يسعى لخدمة المواطن المصري، خاصة أهالي محافظات الصعيد ، معربا عن أمنياته بأن يكون الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب من أفضل دور الانعقاد على مر التاريخ للحياة النيابية.

وأضاف في تصريحات خاصة عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم، خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي، أنّه سيفتح ملفات الصحة والتعليم تحت قبة البرلمان، فضلا عن مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، في إطار المصلحة العامة للدولة: «نسعى جاهدين لأن نحمل طموحات المواطن المصري ونسانده، وندعم جهود الدولة المصرية في التنمية والاستقرار».

التعليم والصحة على رأس الأولويات

وأكد أنّه سيضع على رأس أولوياته قطاع التعليم والصحة والنهوض بأوضاع البنية التحتية على مستوى دائرة فرشوط وأبو تشت بمشاركة المجتمع المدني، مطالبا حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بالنظر والاهتمام بمحافظات الصعيد، خاصة في قطاع الصحة الذي يعاني من الإهمال، كما طالبهم بالاهتمام بالظهير الصحراوي.

وأكد أنّ الدولة بدأت الاهتمام بالصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن كان مهمشا لفترات وسنوات طويلة، وجرى إنشاء مناطق صناعية في أسيوط الجديدة وسوهاج، ونأمل أن يسير الاهتمام بالصعيد بسرعة البرق بدلا من البطء في تنفيذ المشروعات.

وقال إنّه سيتقدم باقتراح برغبة لتعديل قانون مخالفات البناء خاصة المصالحات التي يعاني منها معظم الشعب المصري، وتقنين الأراضي الزراعية، وقانون الحيز العمراني، وإعداد مشروع قانون لتقنين الأراضي الصحراوية.

وأكد أنّ برلمان 2021 يمتاز بالتنوع السياسي الذي يعد مفيدا فى الرؤي والآراء التي تصب في صالح الدولة والمواطن معا، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال فترة صعبة النهوض بالدولة المصرية وتمكين المرأة وتدعيم البرلمان والحياة السياسية، ما يؤكد أنّ البرلمان يسير على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة في المجالات كافة.

الانضمام للجنة الإدارة المحلية

وأعرب النائب خالد أبونحول عن رغبته في الانضمام للجنة الإدارة المحلية كرغبة أولى، ولجنة الصناعة رغبة ثانية، مؤكدا أنّه سيعمل جاهدا على إخراج قانون الإدارة المحلية للنور، إذ إنّ وجود المجالس المحلية مهم جدا ويساعد البرلمان لأداء مهامه التشريعية والخدمية للمواطن، فدور المجلس المحلي مهم جدا حال توافر الإمكانيات بقانون محترم.