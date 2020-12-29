«عايز اعمل زيك» لـ عمرو دياب تتصدر «تريند تويتر» بعد طرحها بساعة

تصدرت أغنية «عايز أعمل زيك» للنجم الكبير عمرو دياب «تريند» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ولحن إسلام زكي، وتوزيع رامي سمير، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن 8 أغنيات هي: «فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك».

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي: «يا أنا يا لأ»، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

وأغنية «محسود» من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

وأغنية «شكرا» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأغنية «عايز أعمل زيك» من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع رامي سمير.

وأغنية «طبل» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وأغنية «بتهزر» من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.

وأغنية «فاكرني ياحب»، من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل.

وأغنية «أنا معاك»، من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

وأغنية «يا دلعو» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان سهم وتوزيع عادل حقي.

وأغنية «من العشم» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان تامر عاشور وتوزيع نادر حمدي».

وأغنية «محسود» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

وأغنية «الجو جميل» من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر «الهضبة» على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».