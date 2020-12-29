«العناني»: انطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية بالخارج يوليو المقبل

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة ستطلق الحملة الترويجية الدولية لمصر فى الخارج خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن الحملة سيتم توجيهها للأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية للمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه سيتم اختيار الشركة التي ستنفذ الحملة بعد منتصف العام المقبل على أن تكون مدة الحملة 3 سنوات، وأن كل الخبراء الذين استشارتهم الوزارة أكدوا أن إطلاق أي حملة ترويجية كبيرة خلال الربع الأول من العام المقبل لن تحقق النتائج المرجوة منها.

الوزارة ستختار يناير المقبل شركة لتقديم الدراسات الإعلامية

وأشار إلى أن الوزارة ستختار نهاية شهر يناير المقبل شركة متخصصة في الدراسات الإعلامية تقوم بتقديم دراسة علمية خلال 6 أشهر من التعاقد حول أفضل الطرق الاستراتيجية الإعلامية للترويج للسياحة في ظل كورونا وتكون تلك الدراسة أساسا لاختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية لمصر في الخارج، منوها بأن الوزارة ستطلق أيضا حملات ترويجية صغيرة أونلاين خلال شهري أبريل ومايو المقبلين للدول العربية والدول الأجنبية المصدرة للسياح حاليا.

وزير السياحة: 66% من السياح الذين يزورون مصر أوربيين

وأوضح العناني أنه وفقا لظروف اللقاح المضاد لكورونا وبدء العديد من دول العالم في الحصول عليه فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر لن تحقق أرقاما جيدة قبل بداية شهر مايو المقبل، خاصة أن 66% من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة تأتي من أوربا و15% تأتي من الدول العربية، موضحا أن تلك الدول من المتوقع أن تبدأ في إرسال السائحين لمصر بداية من شهري مايو ويونيو المقبلين.

وتابع بأن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2020 تجاوز الـ3 مليون سائح، منهم نحو مليوني سائح خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وقبل بداية جائحة كورونا.

وقال إن المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر زارها نحو 790 ألف سائح خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية عام 2020، كما زار القاهرة والمدن السياحية المصرية الأخرى نحو 300 ألف سائح خلال ذات الفترة.