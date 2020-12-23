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محمود مسلم

وزير السياحة يستقبل سفير اليابان لمناقشة سبل التعاون بين البلدين 

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الوطن
06:55 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة بمنطقة الزمالك، نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.

كما تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال به استعدادا لافتتاحه والذي من المقرر له عام 2021، كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نظرا لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.

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