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محمود مسلم

وزير السياحة يتابع اللمسات النهائية لنقل المومياوات إلى متحف الحضارة

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الوطن
02:03 م | الجمعة 18 ديسمبر 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة واللمسات النهائية لعملية النقل.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية السير بالطرق التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل الخاصة بالعربات التي ستنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب. 

جدير بالذكر أن عدد المومياوات التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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