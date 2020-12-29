فساد الإخوان.. راشد الغنوشي يحول البرلمان التونسي إلى «مزرعة خاصة»

في حلقة جديدة من فساد إخوان تونس عبر زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، حيث أثار حصول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية في مجلس النواب في تونس سيف الدين مخلوف، على جواز سفر خاص لمغادرة البلاد نحو جنيف، جدلا واسعا في البلاد بعد اتهام كتلة الدستوري الحر، الغنوشي بالفساد الإداري، على خلفية منحه النائب المذكور المعروف بتشدده، إذنا بمهمة دون العودة إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي، أمس الاثنين، أنها راسلت رئاسة البرلمان، لمطالبتها بتوضيحات حول "حصول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس دون أن يتم عرض هذا الموضوع على مكتب المجلس إلى جانب عدم صدور قرار من المكتب يكلفه بأية مهمة في الخارج.

واعتبرت في رسالة لرئاسة المجلس نشرتها بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حصول مخلوف على جواز سفر خاص مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي، متهمة راشد الغنوشي بـ الفساد الإداري، مشيرة إلى انحيازه ومحاباته للنائب المذكور.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الجواز الذي تسلمه النائب المذكور هو جواز سفر خاص يسلم لغاية إتمام مهمة رسمية خارج الوطن وبناء على إذن بمأمورية صادر عن الإدارة المعنية بالمهمة، في إشارة إلى البرلمان، مؤكدة أن مصالحها على الحدود ستتولى سحبه من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التونسية، بحسب البيان.

وكان أنيس المنصوري، منسق مبادرة من أين لك هذا؟ في تونس، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الحملة جاءت بناء على معلومات تسربت سواء في الإعلام أو منتمين سابقين لحركة النهضة عن ثروة زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، المهولة ومصادر التمويل المشبوهة، فالغنوشي ليس الوحيد الذي كون ثروته من مثل هذه الطرق.

وأضاف المنصوري، أن التهديدات أصبحت روتين يومي في تونس والمعروف عن حركة النهضة إنها لا تحاور وتستخدم العنف وتعتمد التهديد في منهجها وهذا العنصر مخيف نوعا ما و هناك اغتيالات رأيناها في الشارع التونسي منذ الثورة، ولابد من الخروج من حاجز الخوف وعدم الحديث عن التهديدات حتى يقوم الناس بالتشجع وفي كل الحالات أجيب عن تهديدات عالمية، حيث أصدرت الحركة الإخوانية بيانا تهدد فيه أعضاء الحملة بالملاحقة القضائية وهذا يعتبر تطور في أداء النهضة.

فيما انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، زياد غناي، منح هذا النائب جواز سفر خاصا للقيام بمهمة خارج البلاد بأمر من رئيس البرلمان، معتبرا أن البرلمان تحول إلى مزرعة خاصة بالغنوشي.

وشدد الغناي في منشور عبر صفحته بـ فيسبوك، الاثنين، على أن مكتب مجلس النواب لا علم له بمنح أحد نواب كتلة العنف وفق تعبيره جواز سفر خاصا، مؤكدا أنه تحصل عليه بموافقة شخصية من الغنوشي وفي مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، وفق منشوره.