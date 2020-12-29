رئيس جامعة دمنهور لـ"الوطن": عودة الطالبين المفصولين للدراسة غدا

وجه الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بعقد مجلس استئناف طلابي عاجل برئاسته، للنظر في قرار مجلس تأديب كلية التجارة بفصل طالبين، منهما الطالب مصطفى شعلان، الذي صدر قرار بفصله لمدة عام دراسي، بعد مداخلة تلفزيونية أشار فيها إلى وجود تزاحم بين الطلاب داخل قاعات الكلية، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات لـ"الوطن" قبل قليل، إنه جرى قبول التماس الطالبين، ووجه بإلغاء قرار فصلهما، وذلك حرصاً على مستقبلهما الدراسي.

وأضاف "صالح" أن الطالبين سيعودان إلى الدراسة فوراً، عقب صدور قرار كتابي من اللجنة بإلغاء قرار فصلهما، وهو ما جرى مناقشته اليوم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية التي تدخلت لحل الأزمة.

وأوضح أن جامعة دمنهور لم تتخل يوماً عن أبنائها الطلاب، وأن حرية التعبير مكفولة للجميع، موضحاً "أننا جميعاً نسعى لبناء جيل يعي جيداً حجم المسئولية وقدرها، وأن الجامعة ستحقق في الأمر كله برمته مرة أخرى، لإظهار الحقيقة ومعاقبة المخطئ".

وكان مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، قد قرر أمس الأول، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب، وصدر القرار رسميا من إدارة الكلية بدون توضيح سبب الفصل كتابياً، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثاً عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات سابقة، أن قرار فصل الطالب مصطفى شعلان صدر من قبل مجلس تأديب كلية التجارة بأغلبية الآراء، وذلك بعد التحقيق معه في واقعة نشره أكاذيب وشائعات قد تُحدث بلبلة بين صفوف الطلاب، حيث ذكر على غير الحقيقة أن حالات كورونا كثيرة ظهرت بكلية الزراعة، وأنها أغلقت أبوابها 4 أيام، علماً بأنه طالب بكلية التجارة، ولاعلاقة له بكلية الزراعة.