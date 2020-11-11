رئيس جامعة دمنهور: لم نرصد حالات كورونا وطبقنا التعليم عن بعد من سنتين

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة طبَّقت جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا فيروس "كوفيد-19"، للمحافظة على منتسبي الجامعة من المرض، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بشأن مجابهة المرض، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكورونا منذ بدء الدراسة في الـ 17 من أكتوبر الماضي.

رئيس جامعة دمنهور: اجتماع الأعلى للجامعات السبت 21 نوفمبر الجاري

وأضاف صالح، لـ"الوطن"، أن الجامعة لديها جميع السناريوهات لإستمرار العملية التعليمية في حال تعليق الدراسة بالجامعات تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الجامعة طبقت نظام التعليم عن بعد منذ أكثر من عامين بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن امتحانات الميد تيرم في موعدها بمختلف الكليات.

وتابع رئيس جامعة دمنهور، بأن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات منذ انطلاقها للأسبوع الرابع، لافتاً إلى أنه تم رفع غالبية المقررات الدراسية والمناهج على المنصات التعليمية للجامعة والمنصة الإلكترونية الموحدة "مايكروسوفت".

وأشار صالح، إلى أن من المقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مطلع الأسبوع الثالث من كل شهر، موضحًا أن من المقرر مناقشة وضع انتخابات الاتحادات الطلابية 2020، مؤكداً أنه سيتم إجراؤها وفقاً للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.