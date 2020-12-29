أستاذ بجامعة بني سويف: «الاقتصاد الأخضر» يوفر فرص عمل جديدة

قال الدكتور علي مسعود، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن العمل في تطوير النشاط الصناعي يترتب عليه شيئين، الأول: التلوث البيئي، والثاني: هو نفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر يسعى إلى الحفاظ على هذين الأمرين، بمعنى أنه يحقق معدلات نمو اقتصادي للدولة، وفي الوقت نفسه، يقلل من آثار ذلك على البيئة، ويقلل من استخدام الموارد البيئية الطبيعية غير المتجددة، ما يمنح فرصة للأجيال المقبلة للاستفادة من هذه الموارد، ويوزع هذه الموارد على الأجيال المتعاقبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

توجه عالمي جديد

وأضاف «مسعود» في مداخلة مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الأخضر هو توجه عالمي، وبعض المنتجات لا يتم تصديرها للخارج إلا إذا توافرت فيها شروط معينة في الإنتاج للحفاظ على البيئة، مشددا على أن مصر تسعى لهذا لتحقيق معدلات نمو جيدة للأجيال المقبلة، وعدم نفاذ الموارد.

مصر تطرح أذونات خضراء

وتابع أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن مصر منذ أسابيع عرضت ما يعرف بـ«الأذونات الخضراء» بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية التي تقوم على الاقتصاد الأخضر، وهي صديقة للبيئة، وهذا يعني أن مصر دخلت في سوق جديدة من الاستثمارات، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن الدولة المصرية في فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز على بناء الإنسان المصري، وتأهيله للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا، ولا بُد أن يكون العامل المصري قادرا على المنافسة في السوق الدولية، وقادرا على فهم متطلبات السوق العصري والتكنولوجيا الحديثة، ويجب أن يكون رأس المال البشري مؤهلا للقيام بهذه العملية.

الحفاظ على المياه

أما عن مسألة «الهدر المائي» في الاقتصاد الأخضر، فقال إن الدولة تعمل على اتجاهين، الأول: هو المشروع القومي لتبطين الترع المصرية للحفاظ على المياه من التسرب داخل الأرض، والتوجه الثاني: هو تغيير نظام الري، حيث تقوم كل المشروعات الجديدة على الري بالتنقيط، ووسائل الري الحديثة.

وبالنسبة لمسألة الطاقة والكهرباء، فأشار إلى أن مصر من أكبر الدول نموا في مسألة الطاقة المتجددة، ولديها مشروعات مثل بنبان في أسوان، وجبل الزيت، وهناك خطة واضحة لدعم المشروعات الخاصة بالطاقة إضافة إلى الربط الكهربائي مع السودان، وأوروبا.