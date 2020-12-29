وزيرة التجارة: السيسي صدّق على حركة ترقيات التمثيل التجاري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حركة ترقيات التمثيل التجاري والتي شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري وهم كل من عبير كمال بكر ابراهيم و شيرين محمد حسنين البسيوني.

الترقيات تشمل وزيرين لوظيفة مفوض تجاري و3 مستشارين تجاريين

كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة مستشار تجارى وهم كل من هيثم أحمد عبد الغنى ومحمد صلاح عبدالرحمن محمد و وائل محمد حسام الدين .

جامع: دور رئيسي للتمثيل التجاري لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الاجنبية

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ اعتماد رئيس الجمهورية حركة الترقيات يعد تكليفًا يلقى مزيدًا من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كل دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي يلعبه التمثيل التجاري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.