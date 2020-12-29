أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في إسرائيل رغم الإغلاق الشامل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عن ارتفاع حاد بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تشخيص 5449 حالة في اليوم السابق، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية أكتوبر الماضي.

وجاء هذا الرقم، في الوقت الذي دخلت فيه إسرائيل في إغلاقها الثالث على مستوى البلاد، مع استمرارها في توسيع برنامج التطعيم، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وكان عدد الإصابات الجديدة يوم الإثنين، الأعلى منذ 5 أكتوبر، رغم الإغلاق الشامل في إسرائيل، حيث تم الإبلاغ عن الأرقام في الساعة 10:30 مساء، مما يعني أن الأرقام ستزيد على الأرجح مع تسجيل المزيد من نتائج الاختبارات لهذا اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه تم إجراء 92,829 اختبارا لفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين، بينما ارتفعت نسبة النتائج الإيجابية إلى 5.6%، بعد أن ظل تحت نسبة 5% الأسبوع الماضي.

وأبلغت وزارة الصحة، عن 38,656 حالة إصابة نشطة حتى صباح الثلاثاء، مع 593 حالة خطيرة و146 شخصا موصولا بأجهزة التنفس الصناعي.

وسُجلت 408,990 إصابة منذ بداية الجائحة في إسرائيل و3256 حالة وفاة، بينها 18 حالة وفاة يوم الأحد.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن بيانات الإصابات مقلقة، واستمر برنامج التطعيم الإسرائيلي في التسارع يوم الإثنين، مع اقتراب البلاد من تطعيم 500,000 شخص.

وتم تطعيم 115,427 شخصا يوم الإثنين، مما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى حوالي 495,000، مما يعني أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في اسرائيل أكثر من الذين تم تشخيص اصابتهم به منذ بداية الوباء.

وبدأت إسرائيل حملة التطعيم الأسبوع الماضي، مع تطعيم العاملين في مجال الصحة، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والفئات المعرضة للخطر.