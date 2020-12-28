14 إجراء لوزارة التنمية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا

تزامنا مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا ومع الدخول على أعتاب رأس السنة، أصدرت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات والتأكيد على عدة تعليمات لاتباعها من قبل أصحاب الشأن والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الجهود التى أقرتها الدولة للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواجهة أى تراخي في هذا الشأن.

ورصدت «الوطن» الإجراءات التى أرسلتها التنمية المحلية إلى الأحياء والمراكز والوحدات المحلية للحد من كورونا وهى كالتالى:

1-تكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية

2- إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

3- الالتزام بمواعيد الغلق اليومية للمنشآت وتطبيق الإجراءات الاحترازية

4- التنسيق بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحليةمع غرف عمليات المحافظات لمتابعة تطبيق الاجراءات ومواعيد غلق تطبيق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية

5- اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية

6-المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أى فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة

7-الغلق الكامل لدور المناسبات

8- تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021.

10- الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

11- التشديد على المحافظين لمتابعة قرار الالتزام بنسبة 50 % لرواد المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات

12- تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

13- العمل على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة

14- تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.