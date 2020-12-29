خطوات تفعيل بطاقة التموين الجديدة عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا

أوضحت بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة طريقة تفعيل بطاقة التموين الجديدة، وذلك باتباع خطوات عن طريق الصفحة الرسمية لها، توفيرا للوقت خاصة في الظروف الاستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا، ويرصد التقرير التالي الخطوات التي يتبعها المواطن للحصول على بطاقة التموين الجديدة:

الخطوة الأولى

- تشغيل الخدمة عن طريق الصفحة الرسمية لبوابة مصر الرقمية

- اختيار تفعيل بطاقة التموين

- اختيار الضغط على مفتاح ابدأ الخدمة.

- يتم عرض البيانات التموينية وتتضمن الاسم رباعي العنوان ورقم الهاتف والمحافظة والمديرية التموينية.

الخطوة الثانية

- يتم الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

- تفعيل البطاقة التموينية دون أي مصروفات.

ومنها يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ومالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن على ألا يكون أي منهم رب أسرة.

وشددت الوزارة على أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة (91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.

وأوضحت وزارة التموين، أن الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية تتمثل في الآتي (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام- أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوماً تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.