عاجل.. إحالة المتهمين بالتحرش الجماعي بـ«فتاة ميت غمر» إلى الجنايات

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية اليوم، بإحالة المتهمين بالتحرش بـ«فتاة ميت غمر» إلى محكمة الجنايات، وإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد جلسة المحاكمة.

وكان محدد نظر جلسة تجديد حبس المتهمين اليوم، إلا أن توقيعهم على أمر إحالتهم إلي محكمة الجنايات محبوسين، جعل جلسة التجديد لا تنعقد.

وأكد مصدر قانوني لـ«الوطن» أن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أمر طبيعي، طالما وجد بينهم متهم عمره يزيد عن 18 عاما، ولو كانوا جميعا أقل من هذا السن، كان المحامي العام أحالهم إلى محكمة الأحداث، وأحيلوا جميعا إلى الجنايات، إلا أن الأحداث منهم سيحاكمون بقانون الطفل.

يذكر أن المستشار مصطفي عبد الغني، وكيل النيابة الكلية، قد انتهى من التحقيقات يوم 22 ديسمبر الجاري، في واقعة التحرش الجامعي بـ«فتاة ميت غمر»، وأحال الأوراق إلي المستشار علاء السعدني، لإعداد أمر الإحالة، وإحالة المتهمين إلي المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لـ7 أشخاص، بالتحرش الجماعي بالفتاة يوم 10 ديسمبر 2020، بشارع بورسعيد في ميت غمر، هم: «محمد. ص. ا.، وأحمد. س. أ.، ومحمد. ق. ف.، وعبدالله. أ. م.، ومحمد. هـ. م.، ومصطفي. هـ. م.، وعلي. م. أ».

ووجهت لهم النيابة اتهامات بهتك عرض المجني عليها «ياسمين م. ا.» بالقوة والتهديد، بأن تتبعوا خطاها بالسيارة قيادة الأول، والدراجة النارية قيادة السادس.

ووجهت إليهم اتهامات أيضا، أنهم «قاموا بالتعرض للمجني عليها وذلك بالطريق العام بأن قاموا بملاحقتها وتنبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل قاصدين الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسي،ة وهي ملامسة مواطن عفتها حيث رغبوا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات»

وكان قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، قرر حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش الجماعي بـ«ياسمين. م. ا»، وشهرتها «بسنت»، 23 عاما، طالبة بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، مقيمة بمدينة ميت غمر، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحرش والتنمر وخدش الحياء.