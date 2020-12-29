شيرين سمير: كنت فقدت الأمل في الحياة لولا استجابة الرئيس السيسي

استعرضت الإعلامية لبنى عسل، خبر عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سيدة تُدعى شيرين سمير، من أجل علاجها، التي تعاني من داء الفيل والسمنة المفرطة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجها بشكل كامل على نفقة الدولة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات من أجل بدء العلاج لها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السيدة شيرين سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المرض لديها منذ 4 سنوات واكتشفت المرض منذ عام ونصف فقط، لافتة إلى أن العميد خالد داوود هو من قام بعمل استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تكن تتوقع أن الرئيس يستجيب لها، كانت فاقدة الأمل ولكن ربنا كبير، ولم تكن تتوقع أن يتواصل معها أحد أو يستجيب معها الرئيس، وكانت تنتظر الموت لولا جاءت لها استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جعلتها تشعر بالأمل من جديد.

لا أخرج من المنزل منذ عام ونصف

وأضافت أنها لا تخرج من المنزل منذ عام ونصف، وصحتها تدهورت بشكل كبير، وكانت قد فقدت الأمر في الخروج من جديد أو ينظر إليها أي شخص خلال الفترة المقبلة، ولكن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أعادت الأمل من جديد.

وتابعت أنها نُقلت إلى مستشفى مخ وأعصاب، وتم عمل رعاية كاملة لها واستقبال مميز لها، وسيتم عمل فحوصات لها، ومن ثم سيتم نقلها إلى مستشفى دار الشفاء، وهناك رعاية كاملة وخدمة متميزة لها، وكافة العلاج على نفقة الدولة بدون أن تدفع أي شيء.

ووجهت السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر: «ألف شكر يا سيادة الرئيس، ربنا يكفيك شر المرض ويعينك على شغلك والمصاعب اللي بتشوفها في الوقت ده، وربنا يعينك يارب ويكرمك خلال الفترة اللي جاية».