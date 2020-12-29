"بنكمل بعض".. مبادرة لدعم مصابي كورونا غير القادرين بكفر الدوار

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة تحت شعار "بنكمل بعض"، لدعم ومساعدة حالات مصابي فيروس كورونا المستجد من غير القادرين، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وبعض الجمعيات الخيرية والشخصيات العامة والأطباء والصيادلة ومتطوعين من الشباب.

وقال رئيس الوحدة المحلية، اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تقديم خدمات لحالات مصابي كورونا، خاصةً الحالات غير القادرة والتي تستحق للمساعدة، والتي تخضع للعزل المنزلي، متمثلة في توفير اسطوانات الأكسجين والأدوية وبروتوكول علاج الفيروس، وكذلك مواد غذائية للحالات المستحقة.

كما تتضمن المبادرة فتح عدد من المنافذ الثابتة، لبيع الكمامات الطبية المعتمدة بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة محافظة البحيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، برعاية المحافظ اللواء هشام آمنة، وضمن العديد من الفعاليات والمبادرات التي يجري تنفيذها، في إطار الجهود المبذولة لمجابهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار أنها ترحب بالمشاركات المجتمعية للمساهمة في المبادرة، لتحقيق الهدف منها لخدمة الحالات المصابة بالفيروس، وبالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة، حيث سيتم استقبال الشكاوى والطلبات الخاصة بالحالات، وكذلك طلبات المشاركة بالحملة.

وفي إطار آخر، أعلن مستشفى عزل كفر الدوار، قبل قليل، تعافي 15 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من أقسام العزل بالمستشفى على مدار الأسبوعين الماضيين، وهي فترة عمل الطاقم الطبي السابق الذي استمر عمله على مدار 14 يوماً متواصلة داخل المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول حالاتهم من إيجابي إلى سلبي.