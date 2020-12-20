نقل مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات لحمايتهم من كورونا

أكد الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الأحد، أنه تم نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام من مكانها الأساسي بالدور الثاني بالمستشفى، إلى استقبال الباطنة سابقا بالمبنى العام بمدخل بوابة مركز الحروق.

وأوضح مدير مستشفى كفرالزيات العام، أن هذا يأتي في إطار تفعيل الخطة الجديدة لتحويل مبني المستشفى العام بأكمله كحجر صحي لمرضي فيروس كورونا للمرة الثانية.

وأوضح أنه تم تجهيز الاستقبال بمحطة مياه كاملة خاصة بوحدة الغسيل الكلوى، حفاظا على مرضى الفشل الكلوى، وعدم تعرضهم للعدوى كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن مستشفى كفرالزيات العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد تم تحويلهما بالكامل إلى عزل لحالات كورونا خلال الموجه الأولى فى شهر إبريل الماضى، وتم توزيع جميع الخدمات الصحية والغسيل الكلوى بالمستشفى على الوحدات الصحية ومستشفى إبيار المركزى، واستمرت حتى نهاية الموجه الأولى، وعادت مرة أخرى الخدمات بالمستشفى فى منتصف أغسطس الماضى مع تخصيص جزء منها كعزل لحالات كورونا، حتى صدور الخريطة الجديدة بتحويلها مجددا للمرة الثانية كحجر صحى كامل.

وباشر الدكتور عبدالناصر حميده وكيل الصحه بالغربية حالة التأهب والاستعداد القصوي للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس «كوفيد 19» من خلال إجرائه كافه الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لكافه الحالات، تزامنا مع اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وكلف «حميدة» مديري الطب الوقائي والعلاجي، بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة بأهمية توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بأخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي.

وكلف وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحية، بأهمية التأكد من سلامة العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا.