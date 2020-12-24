بينهم مرضى فشل كلوي.. تعافي 6 مصابين بـ«كورونا» بعزل العديسات في الأقصر

أعلن مستشفى العديسات للعزل بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، خروج 6 حالات «كورونا» بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي .

وقال مدير عام المستشفى، في تصريح له، اليوم، إن المستشفى سجل 6 حالات تعافى وخروج لحالات «كورونا»، ليصل إجمالي عدد الحالات المتعافية خلال الموجة الثانية من فيروس «كورونا» 75 حالة تعافي .

ووجّه "فتحي" الشكر للدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكري عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية على مجهودتهم فى دعم المستشفى، كما توجه مدير عام المستشفى بالشكر والتقدير لمشرفي التمريض والاشعة وفني المعمل وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الأمن والأداريين .

وكانت المستشفي شهدت بداية هذا الأسبوع خروج طفل ولد داخل مستشفى عزل العديسات بالأقصر، وذلك بعد أن تأكد سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبى بالمستشفى.