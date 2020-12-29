أحمد يونس يعلن طرح قناة جديدة للأطفال عبر «يوتيوب»

أعلن الإعلامي أحمد يونس، إطلاق قناة جديدة على يوتيوب، تقدم محتوى خاص بالأطفال، وتحمل اسم «كوكب يونس»، بهدف طرح محتوى جيد يناسب الأطفال.

محتوى مناسب للأطفال

وقال «يونس»، عبر حسابه على موقع التوصال الاجتماعي «فيسبوك»: «بحمد الله أطلقت قناة يوتيوب خاصة بأعمال الأطفال فقط، وإن شاء الله هتقدم محتوى محترم يناسب أعمار الأطفال ويغرس فيهم القيم والأخلاق التي نريد أن نربيهم عليها».

البديل لوسائل التواصل الاجتماعي

وأكد الإعلامي أن هذه القناة ستكون «البديل الحقيقي لما يدمر الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، وستضم العديد والعديد من الأعمال الصوتية والمرئية للطفل المصري والعربي».

يونس وشخصية زتون

ونشر «يونس» عبر القناة الجديدة عددًا من مقاطع الفيديو، وهي عبارة عن عدة حلقات مدتها لا تزيد عن خمس دقائق، مع دمية تمثل شخصية «زتون»، قدم من خلالها العديد من الدروس المهمة للأطفال في قالب جذاب ولطيف وخفيف.