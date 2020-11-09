أحمد يونس يعلن عودته للعمل بعد وفاة والدته وابن شقيقته

أعلن الإعلامي أحمد يونس، عودته إلى العمل مرة أخرى، بعد وفاة والدته منذ أيام.

وكتب "يونس"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، "من بكرة إن شاء الله تعود برامجي مره أخرى، (صباحك ومطرحك) من الأحد للخميس 7 صباحًا على الراديو9090، وبرنامج (كلام معلمين)، الخميس 12 ليلا على الراديو9090، وبرنامج (أتوبيس السعادة) مستمر كل أحد 11 ليلاً على قناة دي ام سي dmc".

كان قد تعرض الإعلامي أحمد يونس، في أقل من شهر، إلى صدمتين متتاليتين في حياته، فبعد وفاة ابن شقيقته "مصطفى"، يوم 12 أكتوبر الماضي، لحقت به والدته، 3 نوفمبر.

ففي ظرف 3 أسابيع فقط، لم يستفق "يونس" من الصدمة الأولى بوفاة ابن شقيقته، حتى مُني بالصدمة الثانية في والدته.

وعبر أحمد يونس خلال منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه الشديد لوفاة والدته وأنه ذاهباً لدفنها، فكتب: "أمي ماتت، الغالية راحت ورايح أدفنها، بالله عليكم لا تبخلوا عليها بالدعاء، هي في أمس الحاجة إليه الآن".

وقبل أيام، توفي ابن شقيقته "مصطفى"، عن عمر 14 عاماً، اثر إصابته في حادث أتوبيس مدرسة، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن أختي مصطفى في ذمة الله في حادث أتوبيس مدرسة، في طريقي إلى دفنك يا حبيبي، خدت روحي يابني معاك، أسالكم الدعاء له بالمغفرة، ولأمه ولأبيه ولنا بالصبر".

وتربط "يونس" علاقة قوية بأسرته، إذ عبر في أحد لقاءاته التليفزيونية ببرنامج "8 الصبح" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "DMC" أنه يخاف على أمه وزوجته وابنه معاذ خوفًا هيستريًا، قائلًا: "بترعب عليهم جداً، ودي مشكلتي في الحياة"، مبينًا أنَّهم يمثلون "نقطة ضعفي في الحياة".

ويقدم أحمد يونس برنامج الراديو الشهير "صباحك مطرحك" عبر محطة "الراديو 9090"، فضلاً عن تقديمه برنامج "أتوبيس السعادة" التلفزيوني عبر قناة "DMC".