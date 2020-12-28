نقاط مضيئة بـ2020.. أحمد يونس يستضيف سيدة القطار والطبيب فاقد البصر

استضاف الإعلامي أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، صفية أبوالعزم، المعروفة إعلامية بـ«سيدة القطار»، لتروي قصة مساعدتها مجندا في محنته، كما استضاف الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره بسبب كورونا.

ربنا قدر وفعل

وقالت صفية أبوالعزم إن ردود الأفعال الكبيرة بسبب ما حدث في القطار رضا من الله عليها، «ربنا قدر وفعل، هو اللي سبب وجعل الحاجة دي تتعمل، وبقت كل الناس تقولي سيدة القطار، أعمل العمل وسيبها على ربك هو اللي هيجزيك بيه من أوسع الأبواب، الموقف ده بسيط بس قدر إنه العالم كله يشوفه وقدر إن أتجازى عليه، دي حكمة من ربنا».

مفيش حاجة اسمها يأس

ووجهت سيدة القطار نصيحة للمشاهدين مع بداية العام الجديد، قائلة: «مفيش حاجة اسمها يأس طول ما فيه رب في السما، وطول ما أنت بتقول يا رب، تتحل من أوسع الأبواب بعد يوم أو بعد سنة، كلمة يا رب مفيش من بعدها كلمة، أنا حياتي كدة، وبستخير ربنا في كل حاجة، ومفيش حاجة صعبة في الدنيا، والمفروض كلنا نبقى كدة».

كل واحد فينا له دور

من جانبه، وجَّه الدكتور محمود سامي نصيحة للشباب، قائلا: «أنا مؤمن بأن البلد دي محتاجة كتير من الشباب الغاضب أو الزعلان، متزعلش من بلدك، حبها، وكل واحد فينا له دور لازم يعمله، يعجبك أو لا بس لازم تعمله، مصر تستحق مننا حاجات كتير، وفيه ناس كتير زيي من الشباب والناس الحلوة بتعمل عملها في صمت دول الأبطال الحقيقيين».

كملت للآخر رغم الإجهاد

واسترجع ذكريات إصابته بفقدان البصر، قائلا: «أنا شوفت لو مروحتش ووقفت بنفسي في إسعاف حالات كورونا مش هطمن، فتطوعت وروحت وكان فيه ضغط شغل كبير، كان ممكن أفصل بس لو فصلت كان هيبقى فيه حد ممكن من المرضى يموت، بس حصل إجهاد وكملت للآخر، وبعدها فقدت الوعي، ولكن احنا ولاد البلد، ولازم كل واحد يؤدي دوره، أنا مش زعلان».

شوفت ابني مرتين بس

وعن عائلته قال إن ابنه «يحيى» ولد في يوم 20 فبراير، وانتشرت كورونا بعدها بحوالي 10 أيام، وبالرغم من ذلك قرر التطوع، وبسبب ظروف عمله في مستشفى الحميات قرر الابتعاد عن عائلته لعدم نقل العدوى لهم «شوفته مرتين بس، ودلوقتي معايا كل يوم».