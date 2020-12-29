التعليم العالي: نتائج مبشرة سنُعلنها قريبا لأبحاث مصرية حول «كورونا»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه حتى هذه اللحظة لدينا بالفعل أكثر من 137 بحثا عن وباء كورونا المستجد، وتم نشرهم فعليا بالمجلات العلمية، مؤكدا أن مصر هي الدولة رقم «1»، على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، التي قدمت أبحاثا عن كوورنا منشورة بالمجلات العلمية، ويتم الرجوع إليها والاعتماد عليها كمصادر.

وكشف أنه في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا عن تحور بفيروس كورونا وإيجاد سلالة متحورة جديدة من الفيروس، وتغيير بالتركيب الجيني للفيروس، «كنا في مصر تمكنا من دراسة هذا التغير واكتشاف الجين المتحور، في خلال أسبوع بعد الإعلان، وذلك بمراكز الأبحاث المصرية، بأيدي علماء مصرين، ورغم عدم تواجد السلالة بمصر، علماؤنا حصلوا عليها».

السلالة غير موجودة بمصر ولكن علماءنا حصلوا عليها

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، «لا يعني كلامي هذا أن السلالة الجديدة متواجدة بمصر، ولكن علماؤنا استطاعوا الحصول عليها ودراسة هذا التحور الذي حدث للفيروس في نفس الوقت الذي كانت تتم فيه الدراسات ببريطانيا»، مضيفا «مش موجود في مصر لكن إحنا كعلماء قدرنا نحصل عليه».

نتائج مبشرة ستعلن في وقتها

وأشار المتحدث باسم وزراة التعليم العالي، إلى أن الحديث عن النتائج المبشرة لتلك الأبحاث والدراسات التي تقوم بها مصر عن الفيروس، سابق آوانه بعض الشي، ولا يمكن الإعلان عنها الآن، حتى نصل لنتائج مؤكدة، فكما عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يعلن على ما تم بالفعل، وليس ما سوف يتم، ونحن نسير على نفس المنهج، «إنما عندنا وفي خطوات مشجعة جدا».