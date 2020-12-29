أشرف صبحي: استراتيجية الدولة الآن هي ربط الشباب بالوطن وتنمية الانتماء

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية، ممثلة في القيادة السياسية، منحت كل الدعم للشباب والرياضة في فروع مختلفة، ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشاب المصري، وتوفير كل ما يحتاجه لبناء الإنسان، وهو ما ظهر بمؤتمرات الشباب المختلفة ومنتديات شباب العالم المختلفة من خلال التحاور والرؤى والاستراتيجات التي تطبق بشكل عملي وفعال.

وأكد أن الاتجاه الحالي للدولة، هو ربط الشباب بالوطن وزيادة وطنيته وتنمية الانتماء والولاء لديهم، وتنمية قدراتهم بما يفيد ذواتهم ويفيد الدولة المصرية، وهو الشئ الذي أثر بشكل كبير جدا بتطوير أطر التعليم المختلفة وبمنهجية وتكامل بين الوزارات بعضها ببعض.

454 برنامجا تم تقديمها في كل المجالات للشباب

وأضاف صبحي، خلال حديثه لشاشة القناة الأولى المصرية، أن اهتمام الدولة بالشباب جعل الوزارة تضع استراتيجية واضحة تؤسس للعمل في مراحل عمرية من 5 لـ17 عاما، وهي مرحلة النشء والتكوين، والمرحلة الأخرى من 18 لـ40 عاما، وفق دراسات تضم مراحل الدراسة والتعليم ما بعد الجامعي، وبها متطلبات الشباب المصري بالدولة وعلاج مشاكله بقدر الإمكان، ومن أجل ذلك فوزارة الشباب والرياضة في الفترة بين 2018 و2020 استطاعت الوصول لعدد من البرامج إجمالي المستفيدين، منها 31 مليون شاب وفتاة بإجمالي عدد برامج 454، تم تقديمها في كل المجالات المرتبطة بتنمية القدرات والتوعية في مناحي الحياة، ومنها التوعية السياسية والبرامج المختلفة المرتبطة بريادة الأعمال والربط مع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، والبرامج المرتبطة بتطوير طريقة التفكير والمجسد في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة إجتماعية وأندية العلوم وأندية السكان وأندية الفتاة والمرأة وتطوير الحرف اليدوية وربط التنمية الرياضية مع المراحل السنية المختلفة.

40 برنامجا لتعميق المشاركة السياسية

وكشف صبحي أن تعميق المشاركة السياسية، تضمن 40 برنامجا، تعمل على تشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي، الذي تضمن 43 برنامجا وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية بعدد 222 برنامجا ومنه برامج الإبداع الخاصة بمراكز الشباب أو إبداع الجامعات.