5 معلومات عن مبادرة "رياضتك.. مناعتك" من وزارة الشباب والرياضة

استكمالا لدور الدولة في دعم المواطنين لممارسة الرياضة، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "رياضتك.. مناعتك" وهي المبادرة الثانية خلال الشهر الجاري لدعم ممارسة الرياضة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل مبادرة "رياضتك.. مناعتك" والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة المعلومات التي يجب أن تعرفها..

مبادرة رياضتك .. مناعتك

تبدأ المبادرة مع بدء عودة ممارسة الأنشطة الرياضية بعد توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتستهدف مبادرة "رياضتك.. مناعتك" رفع مستوى اللياقة البدنية لدى أفراد الأسرة بدون استثناء.

وتتضمن المبادرة عددًا من الأنشطة الرياضية هي "الجري، المشي، الدراجات الهوائية، وتمارين اللياقة البدنية المختلفة" وبمشاركة أفراد الأسرة المصرية وجميع الفئات العمرية والجنسية.

تسليط الضوء على أهم معالم الدولة الجديدة من بنية تحتية وإنشائية موجودة في مختلف المحافظات المصرية.

سيبدأ تنفيذ المبادرة خلال أيام، من خلال الإعلان عن مواعيد الأنشطة وأماكنها في جميع محافظات مصر.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والخاصة "ببناء الإنسان"، والتي تدور محاورها حول الشباب المصري، من خلال عدد من المبادرات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية.