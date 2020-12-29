متحدث الرئاسة: ما يتم في مصر حاليا سيدرس في علوم بناء الأمم مستقبلا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث في مصر من جهد تنموي شامل يتم وفق استراتيجية شاملة ومحكمة تم وضعها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابعها بنفسه، وتتم بآلية وأساليب غير تقليدية، حيث إن ما يتم في مصر حاليًا سيدرس في علوم بناء الأمم مستقبلًا، وذلك رغم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم.

بسام راضي: جهد مضني ومثابرة وراء تحقيق معدل نمو رغم كورونا

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة TeN، أن مصر ضمن دولتين فقط في العالم حققوا معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهما مصر والصين، وهذا نتيجة جهد مضني وعمل ومثابرة وخطط استراتيجية ورؤية واضحة.

نشأت الديهي: المعادلة في الأزمة الليبية تغيرت بعد زيارة وفد مصري لطرابلس

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن المعادلة تغيرت في الأزمة الليبية بعد زيارة الوفد المصري الأمني لطرابلس، وفقًا لما أكده الإعلام الدولي، فمصر لا تريد دورا مركزيا في القضية الليبية، وإنما تريد مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وأن تظل الحدود المصرية آمنة، وليس لمصر أي مطامع في ليبيا سوى مصلحة الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية.

نشأت الديهي: على الروس والأتراك مغادرة طرابلس وترك ليبيا لليبيين

وأوضح أن جميع الليبيين باستثناء الإخوان إخوة لنا، مستنكرًا تصريح وزير خارجية تركيا من روسيا تشاووش أوغلو، الذي قال فيه: لا يحق لحفتر أو أي دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها للحكومة الشرعية، قائلًا: ده وزير وقح وعنده قصر نظر، ويتحدث بالمخالفة للقانون الدولي، وعلى الروس والأتراك مغادرة الأراضي الليبية، وترك ليبيا لليبيين.