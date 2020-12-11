بسام راضي: العلاقات المصرية الفرنسية أصبحت تتمتع بنضوج شديد

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفرنسية أصبحت تتمتع بعمق ونضوج شديدين خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ناجحة ومهمة جدًا في وقت دقيق تمر به المنطقة.

وأضاف راضي، ديو خلال مداخلة عبر إذاعة "راديو مصر"، أن الزيارة تجنبت عدة جوانب تخص كل أبعاد العلاقات بين البلدين مثل الجوانب الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والتعاون في مجال التعليم العالي والتعاون بين مصر وكبريات الشركات الفرنسية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة، أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا شهدت عقد لقاء قمة منفرد امتد لساعات طويلة مع نظيره ايمانويل ماكرون تباحثا فيها حول العلاقات كافة بين البلدين، وأعقبه مؤتمر صحفي شهده العالم كله وسمع الرسائل القوية التي صرح بها الرئيس السيسي.

وأردف، أن الرئيس السيسي عقد لقاءً مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ولقاءات مع عمدة باريس في مقر العمودية، كما التقى رئيس الجمهورية أيضًا رئيس الوزراء ووزيرة الجيوش ووزير المالية ووزير الخارجية.

وأوضح: "كانت هناك سلسلة من اللقاءات الهامة للرئيس السيسي مع الشركات الفرنسية التي تجمعها كإطار من التعاقد الممتد في التعاون العسكري والدفاعي والأمني مع مصر مثل الشركة المصنعة لطائرات الرافال وشركة نافال التي تحدث القوات البحرية بأحدث القطع".