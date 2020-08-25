بسام راضي: العراق والأردن أكدا على دعم مصر في مفاوضات السد الإثيوبيي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر والأردن والعراق، تطرقت إلى بعض القضايا السياسية، في مقدمتها القضية الليبية والقضية السورية والقضية اليمنية، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، وكان هناك توافق تام في الآراء والثوابت المعروفة للدول الثلاث.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى التأكيد على أن التدخلات الخارجية تؤجج الوضع في المنطقة، وتؤثر على أمنها والأمن الإقليمي وأمن منطقة المتوسط.

وتابع أنه جرى مناقشة السد الإثيوبي، وأكد الجانبان العراقي والأردني، أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل، على أساس القانون الدولي على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.