وزير العدل: نأمل في تعميم تجربة التقاضي عن بُعد خلال عام

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن استخدام التطبيق الخاص بالشهر العقاري يشهد طفرة وتجاوبا من المواطنين، داعيا الجميع إلى استخدامه لكي يقلل المواطنون الوقت الذي يقضونه في المكاتب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهناك بعض الفروع تم تخصيصها للتعامل الإلكتروني، معربا عن أمله في أن ينتشر التعامل الإلكتروني.

الفروع الإلكترونية للشهر العقاري

وأضاف «مروان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه بالنسبة للفروع الإلكترونية مثل فرع الشيخ زايد، فهناك تجربة أولى في شرق القاهرة وهي ناجحة نجاحا كبيرا، وفي منطقة الشيخ زايد يوجد أكثر من فرع، وقريبا سيتم افتتاح فرع مماثل لفرع الشيخ زايد.

التقاضي عن بعد

وعن مسألة التقاضي عن بُعد، قال «مروان»، إن أي إجراءات تقنية تنفذها الوزارة تكون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأي قرار بالتوسع يكون بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين، وحاليا التجربة موجودة في أكثر من محكمة، والإقبال عليها ليس كبيرا، ولكن النظام يعمل والمواطنون يجربونه، والإقبال يزيد يوما بعد يوم، معربا عن أمله في تعميم التجربة على كل الجمهورية خلال سنة.

إجراءات لمكافحة كورونا

أما بالنسبة لإجراءات الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، فقال الوزير، «يُمنع دخول المحكمة إلا لمن له شأن داخلها، وأن يكون مرتديا كمامة، إضافة إلى توزيع القضايا لكي لا يكون هناك تكدس، وهناك تفتيش دوري على المحاكم، والأمور حتى الآن تسير بشكل جيد».

هذا، وأكد وزير العدل أن الدولة فرضت غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامة، وإجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشددا على أن العديد من الجهات حصلت على صفة الضبطية القضائية، ومنهم عاملون في وزارة السياحة، وعاملون في وزارة الثقافة، والسكك الحديدية، ودواوين المحافظات.