رئيس القطاع الديني بالأوقاف: إغلاق مسجد النور 10 أيام رسالة للمخالفين

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كبيرة، وتأثيرها كبير ولا يخفى على أحد هذا، مشيرا إلى أن الإغلاق الكامل للمساجد كان مؤسفا، خاصة في شهر رمضان، ولكن كان ذلك لعدم جعل بيوت الله بؤرا لنقل العدوى، وفتحت مرة أخرى من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الخاصة بارتداء كمامة طبيبة، وإحضار كل مصلٍ سجادته الخاصة.

سببب إغلاق مسجد النور

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى الأرضية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك بعض الخلل من رواد المساجد وقصور في المتابعة من العاملين في مسجد النور»، متابعا: «كان لازم إجراء قرار رادع لكي يفكر أي شخص قبل الاستهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك الإغلاق لمدة 10 أيام يجعل المواطنين يشعرون بالتقصير، ويجلدون ذاتهم لأنهم كانوا السبب في إغلاق المسجد، ما يجعل أي شخص يفكر قبل القيام بمخالفة في المسجد».

ونوه «طايع» إلى أن الإغلاق سيكون في ساحة المسجد والجامع نفسه والأبواب الخاصة، من أجل إعادة تعقيم المسجد مرة أخرى؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون الصلاة في الساحة فقط، مع إغلاقه بسبب تخوفات من وجود فيروس في المسجد أو محيطه، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الإصابات وزيادة الضرر، مؤكدا أن الوزارة لا تريد هذا الأمر، لذا كان قرار اليوم من جانب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإغلاق مسجد النور لمدة 10 أيام، وخصم للعاملين اليوم بالمسجد، وراتب الإمام.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لأول مرة في مدينة ووهان، وسط دولة الصين، وانتقل بعدها إلى العديد من دول العالم، ليصبح جائحة في مارس 2020، وجاءت الموجة الثانية من الفيروس في الشتاء الحالي، وتسببت في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.