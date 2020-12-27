جابر طايع: الإجراءات الاحترازية بالمساجد لا تصطدم بأصول الدين

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لن تقام أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد القران أو العزاء في المساجد أو ملحقاتها.

وأكد أنه سيقتصر العمل في المساجد على إقامة الصلاة فيما لا يزيد على 10 دقائق لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المصلون قدر المستطاع، كما يجرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر من الأربعاء إلى الجمعة وفي أعقاب الصلوات بشكل مستمر.

خطبة الجمعة لا تزيد على 10 دقائق

وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»: «خطبة الجمعة لا تزيد على 10 دقائق، ونؤكد على ارتداء الكمامات أثناء الوجود في المساجد وإغلاق دورات المياه، ونتعامل بكل قسوة وشدة مع العاملين بالوزارة في حال فتحها، وحتى الآن المساجد آمنة وسليمة، وعمومًا كل الإجراءات الاحترازية تصب في مصلحة المواطن ولها تأصيل شرعي ولا يمكن أن تصطدم بأصول الدين».

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «الآن هناك فقه خاص مختلف عن الفقه العام الذي جرى وضعه في الأوقات العادية، إذ أصبح التباعد واجبا على كل مصلى حتى لا يتعرض للعدوى أو احتمالية العدوى، ولذلك هناك استشهاد في خطبة الجمعة قبل الماضية عندما حدث في البيعة أن أحد الناس كان مريضا وأراد أن يبايع فبايعه النبي دون أن يصافحه، أي أن المسألة لها تأصيل شرعي حتى لا تُنقل العدوى، والنبي قال إذا ظهر الطاعون في أرض قوم فلا تخرجوا منها ولا تدخلوها، ودار الإفتاء أقرت هذا الأمر».