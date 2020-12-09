جابر طايع: نشدد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بالمساجد

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإجراءات الاحترازية تسير في طريقها الصحيح، وحتى الآن لم يتم رصد أية مخالفة تذكر من قبل المساجد على مختلف الجمهورية خاصة أن الجميع لا يسعى لإغلاق المساجد مرة ثانية.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء، هي الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وتلتزم بها الوزارة، ولم يتم رصد أيه مخالفات، حيث أن هناك فريق عمل من المفتشين وتفتيش المتابعة الدينية على مستوى الوزارة: "كل هذا العمل والرقابة والتقويم يراقب تلك العمل، ونعمل على مدار الساعة، في التفتيش والمراقبة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من استقرار الأوضاع في المساجد طيلة تلك الفترة الماضية".

ووضعت وزارة الأوقاف، عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق وحددتها لإعادة فتح المساجد وهي ضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي سجادة صلاة شخصية ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.